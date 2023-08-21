«Укрзалізниця» обновила плацкартные вагоны поезда «Киев — Черновцы»: фото

«Укрзалізниця» обновила подвижной состав поезда № 7/8 «Киев — Черновцы» и добавила модернизированные плацкартные вагоны.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты и индивидуально управляемое освещение.

Как отмечает прессслужба УЗ, в разгар летнего сезона черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь сочетает фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление.

Ранее мы писали, что «Укрзалізниця» продолжила курсирование «горных шаттлов» до конца лета.

Фото: «Укрзалізниця»