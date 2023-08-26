Домик на дереве и ночь в замке: вот 8 необычных мест, где вы еще успеете отдохнуть

Нашли восемь мест, где можно устроить незабываемый отдых. Среди них – глемпинг среди лавандового поля, домик на дереве в Карпатах, отреставрированный сельский дом и кемпинг на страусиной ферме.

Устроить себе отдых в стиле прованс можно в глемпинге Mandra Lavandia , расположенном посреди лавандового поля на берегу Хаджибейского лимана Одесской области.

На территории отеля есть 5 апартаментов с видом на лавандовое поле и лиман, открытый бассейн и сауна для прохладной погоды, ресторан. Также доступен частный пляж.

Можно отдыхать с животными.

Стоимость: 1 ночь за двоих взрослых – 5000 грн (включен завтрак)

Где: с. Протопоповка, Одесский район, Одесская область

Если хочется почувствовать себя частицей природы, без восхождения на гору с палатками, для этого подойдет домик на дереве Sirimiri. Он расположен в Яремче на панорамном склоне горы, и дает возможность насладиться живописными видами при этом имея все удобства рядом.

Обед и ужин можно заказать прямо на месте, это будет сет с продуктами и инструкция, как самостоятельно приготовить блюда по рецептам шеф-повара.

Также, на кухне домика всегда есть чай, кофе, печенье и посуда для приготовления пищи.

Завтрак входит в стоимость проживания.

Рядом есть чаны, рафтинг, можно поехать на экскурсию, или прокатиться на лошадях.

Стоимость: 7 500 грн/ночь

Где: Ивано-Франковская обл., г. Яремче

Если хочется отдохнуть у Днепра, не покидая города, на территории Гидропарка заработал кемпер-парк "Минималист". Он расположен на территории SkvoSpace.

На территории два кемпера. Первый рассчитан на двоих гостей. Он имеет большую кровать, трансформирующуюся в обеденный стол, диван и компактный душ, чтобы почувствовать весь дух путешествия на кемпере. На кухне можно найти чай и кофемашину. Также возле домика есть терраса и барбекю со всем необходимым.

Второй кемпер также подходит для двух человек. Он с полноценным душем. В кемпере есть газовая плита с духовкой и печью для пиццы, кофемашина, бойлер и холодильник с морозильной камерой. На террасе есть гриль и места для отдыха.

На территории можно заказать вегетарианские блюда и безалкогольные напитки.

Цены: 2650 грн за 2 гостей в будний день, 3000 грн за 2 гостей в выходной день

Где: Гидропарк, Броварской проспект 2

В этом комплексе можно засыпать с видом на звезды и встречать рассветы с видом на Петрос и Говерлу.

Купольный отель ﻿SkyPod расположен возле Буковеля на высоте более 1 км.

В каждом куполе есть собственная мини-кухня со всеми необходимыми принадлежностями для приготовления пищи, а также полноценная ванная комната с душевой кабиной, туалетом и умывальником.

Благодаря наличию отопления отель работает круглый год (купол обогревается инвенторным кондиционером, при выключении света можно воспользоваться печным отоплением).

Цены: будние дни 4000 грн, выходные дни 5000 грн за 2 человек (семейный с детьми на 1000 грн дороже)

Где: в селе Яблуница, Ивано-Франковская область

Историко-культурный комплекс в Радомышле предлагает отдых в средневековом стиле. На месте старой мельницы здесь обустроили частный музей украинской домашней иконы и древностей, папирню, гостиницу и ландшафтный парк.

В процессе реставрации историки выяснили, что гранитный фундамент мельницы принадлежал папирне 1612 (по другим данным - 1616). Папирня была построена в виде фортификационного сооружения для нужд лаврской типографии.

Теперь в исторической постройке, напоминающей замок, работает комплекс отдыха. Отель имеет 10 номеров с собственным названием и стилистикой.

На месте можно посетить мастер-класс по изготовлению бумаги по технологии XVII века, пройти детокс-программу или прогуляться по хвойному лесу.

Цены: 2500-3500 грн (завтрак и мастер-класс включен)

Где: г. Радомышль, Житомирская область

В семейном парке отдыха в Ясногородке можно посетить страусиную ферму, отдохнуть у бассейна или пойти на дегустацию вин на винодельне Wineidea.

Для тех, кто хочет остаться на ночь, работает кемпинг. Малые палатки вмещают до 2 взрослых и до 2 детей, большая палатка до 4 взрослых. Внутри есть двуспальная кровать, мини-холодильник, в большой палатке – система кондиционирования.

Цены: день в парке (страусина ферма, экскурсия) – 300 грн., отдых у бассейна – 700 грн., экскурсия на винодельню и дегустация вина: 600 гривен с человека. Кемпинг: малая палатка – 1000-1500 грн/сутки, большая палатка 2000-2500 грн/сутки.

Где: Киевская область, Макаровский район, с. Ясногородка, ул. Подлесная, 32

Инициатива Спадщина.UA , занимающаяся восстановлением старинных построек и возрождением села Поморяны, во Львовской области, в августе открыла первую усадьбу для отдыха. Здесь можно почувствовать деревенский колорит, устроить тематическую фотосессию и побыть в тишине.

Дом расположен напротив Поморянского замка. Внутри: в спальне – две кровати, в кухне-гостиной – диван, обеденный стол и кухонный блок, есть бытовая техника, душ, Wi-Fi.

Можно гостить с животными.

Часть дохода перечисляют на возрождение поселка.

Цены: первая и вторая ночь – 800 грн/сутки; следующие – 400 грн/сутки; проживание – минимум 2 суток.

Где: с. Поморяны, Львовская область

В сферических палатках на берегу Черного моря можно встречать незабываемые рассветы и засыпать под терапевтические звуки волн.

Глемпинг расположен в 20 километрах от Одессы. Для бронирования доступны три купола, в которых есть кровать с ортопедическим матрасом, санузел, кондиционирование, кухня с плитой, фильтрованной водой, кофеваркой и электрочайником, терраса с шезлонгами и Wi-Fi. Можно заказать чан с травами с видом на море.

Глемпинг работает во все сезоны.

Цены: от 5000 гривен/сутки

Где: с. Новая Дофиновка, Одесская область