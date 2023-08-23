Во Львове неизвестные повредили и пытались поджечь скульптуру «Впевнена»

В Стрыйском парке, что во Львове, неизвестные облили мастилом скульптуру Василия Корчевого «Впевнена» и пытались поджечь ее.

Им помешал охранник, вызвавший полицию, сообщает куратор ежегодной «Львовской недели скульптуры» Павел Гудимов.

В сообщении Гудимов предполагает, что акт вандализма совершили по заказу.

"Таким образом этот акт вандализма призван очернить жителей города и продемонстрировать неприятие современного искусства в публичном пространстве. Но я, как куратор Недели, склоняюсь к тому, что этот акт вандализма состоялся по заказу. Пока идет следствие и установление лиц, совершивших этот акт – я не владею информацией о корнях зла», – написал Гудимов.

Также он отметил, что "Львов и Украина никогда не будут средневековой провинцией, несмотря на такие старания".

Организаторы Недели скульптуры обратились в полицию.

Скульптура "Уверенная" является частью ежегодной Недели скульптуры. Все работы можно увидеть до ноября 2024 года.

Скульптура женщины вызвала неоднозначную реакцию общества в соцсетях из-за ее пышных форм и обнаженности.