10 украинских брендов, шьющих одежду для йоги и спорта

Добавить спорт в повседневную жизнь поможет хорошая и функциональная одежда. Предлагаем познакомиться с 10 украинскими брендами, которые шьют комбинезоны, леггинсы и топы для занятий йогой и спортом.

Марку спортивной одежды Notica создали уже после начала великой войны . Команда производит одежду из натуральных тканей и переработанного нейлона econyl.

Как объясняют в Notica, главная цель была создать одежду, в которой утром можно пойти на йогу, а затем сразу на бранч с подругой, не меняя или дополняя свой спортивный образ.

В ассортименте бренда: леггинсы, спортивные топы, хлопковое белье.

Цены: леггинсы – 1652 грн, базовый топ – 1092 грн

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Минималистичный стиль, естественные оттенки и принципы устойчивого развития – главные отличительные черты марки. В линейке Norba можно найти: леггинсы и велосипедки из быстросохнущей ткани, эластичные топы с длинными рукавами, бра, обеспечивающие фиксацию с низким, средним или высоким уровнем поддержки и комбинезоны, разработанные специально для йоги и пилатеса.

Цены: леггинсы Essential – 2450 грн, бралет Сиена – 1425 грн

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Это украинский бренд, который создает спортивную одежду и купальники из старых рыбацких сеток и пластикового мусора, выловленных из морей и океанов.

В настоящее время в ассортименте спортивной одежды есть леггинсы, велосипедки и топы.

Цены: леггинсы – 960-1200 грн, топы – 800-860 грн

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Topdog – одесский бренд женской одежды для спорта. Производство пережило оккупацию, однако сумело вывезти технику и возобновить пошив фирменных спортивных комбинезонов, ограниченные партии которых раскупают за считанные часы.

Цены: комбинезон "Спейс" в черном цвете – 6199 грн

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Zen Wear – украинская одежда для йоги, фитнеса, пилатеса, танцев, бега и других тренировок, которую шьют из натуральных тканей.

Бренд был основан в городе Днепр в 2014 году преподавательницей йоги Анной Кузнецовой.

“Спортивная одежда из хлопка в наше время становится редкостью. Наша продукция функциональна и износоустойчива. Откуда мы это знаем? Прежде чем выйти в пошив, каждая вещь проходит экспериментальную стадию, в результате которой доводится до совершенства”, – говорят в команде бренда.

Цены: комплект для йоги из топа "Гавана" и лосин с высокой талией "Гатино" -1372 грн, комбинезон "Тель-Авив" - 1280 грн

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Украинский производитель спортивной одежды Rikki Hype предлагает функциональные комплекты для разных видов тренировок. Вещи создают в спокойных цветах в нюдовых, серых, черных, белых оттенках. Их можно миксовать между собой и носить не только на тренировки, но и совмещать с повседневным гардеробом.

Одежду создают на текстильном производстве в Украине.

Цены: комплект лосины и топ – 1930 грн, комплект топ и велосипедки – 1340 грн

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Одесская марка спортивной одежды предлагает комбинезоны из хлопка и бифлекса разной длины. Комбинезоны имеют возможность вставки соответствующих чашек для лучшей поддержки груди (входят в комплект).

Также Mindbody шьет комплекты из топов и лосин, которые подойдут для гимнастики, йоги, пилатеса, стретчинга, прогулок и других практик.

Цены: комбинезон Triangle – 2590 грн

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Комбинезоны для йоги производитель O'Marsel шьет из стрейчевого хлопка. Здесь можно найти модели с сеточкой, с длинными рукавами или стильным переплетением на спине.

В целом бренд специализируется на пошиве детской одежды для танцев и гимнастики. Комбинезоны для йоги также имеют изящный дизайн, словно созданные для выступов, и у них обязательно хочется держать спину ровно.

Цены: комбинезон Emma для йоги и спорта – 890 грн

Где купить: сайт , магазин в Киеве – ул. А. Малышко 4-Б, ТЦ "Торговый Мир", 0-й этаж

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oWow тестирует свои модели на тренерах для понимания, что нужно улучшить, убрать или добавить в новых изделиях. Используют ткань, пропускающую воздух и эластичные нити, которые не подведут во время растяжки. Среди изделий: топы на одно плечо, леггинсы с высокой талией и сетчатые лонгсливы "Артемида" для создания смелых образов.

Цены: лосины Ten с высокой посадкой и плотным поясом с компресией – 950 грн–1100 грн, топ на одно плечо Aria – 850 грн

Где купить: сайт и в магазинах партнеров в разных городах

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Украинская марка одежды шьет купальники и одежду для активного образа жизни. В линейке Antmy представлены комбинезоны с вырезами, топы, лонгсливы и леггинсы с высокой посадкой.