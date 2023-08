Проект I Am You Are запустил онлайн-платформу для продажи украинских брендов в США

Проект о креативной экономике Украины в США I Am You Are запустил онлайн-платформу для продажи локальных украинских брендов и художников.

На сайте проекта в специальном разделе можно приобрести бренды Bevza, Brua, Haluzka, Nadiia, Sofika, Mapico, Gushka, Hutsul Avtentyka, Yakush Tableware и другие. I Am You Are Store в настоящее время насчитывает 26 брендов.

I Am You Are начинался как проект-выставка с украинскими брендами, представившими американскому сообществу Украину и ее креативную экономику.

“Наша цель – показать, что современная Украина – это умные, молодые и красивые люди; что украинская культура, техника, искусство и дизайн всегда были здесь и останутся здесь”, – говорят в I Am You Are.

Первое событие прошло весной 2023 года в Нью-Йорке, а вторая выставка планируется в декабре в Лос-Анджелесе.