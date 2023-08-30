Проєкт I Am You Are запустив онлайн-платформу для продажу українських брендів у США

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Марія Іващук
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Проєкт про креативну економіку України у США I Am You Are запустив онлайн-платформу для продажу локальних українських брендів і митців.

На сайті проєкту у спеціальному розділі можна придбати бренди Bevza, Brua, Haluzka, Nadiia, Sofika, The Mapico, Gushka, Hutsul Avtentyka, Yakush Tableware та інші. I Am You Are Store наразі налічує 26 брендів.

I Am You Are розпочинався як проєкт-виставка з українськими брендами, що презентували американській спільноті Україну та її креативну економіку.

“Наша мета – показати, що сучасна Україна – це розумні, молоді та красиві люди; що українська культура, техніка, мистецтво та дизайн завжди були тут і залишаться тут”, – кажуть в I Am You Are.

Перша подія відбулася навесні 2023 року у Нью-Йорку, а друга виставка планується у грудні у Лос-Анджелесі.

Опубліковано: 30 серпня 2023
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