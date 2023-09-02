На Андреевском спуске остановили разбор исторического дома Тарнавского

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Валерия Гуржий
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На Андреевском спуске, 26, остановили разбирать исторический дом Всеволода Тарнавского.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

"Профильным Департаментом КГГА предоставлено предписание № 644/п от 01.09.2023 г. Об остановке незаконных работ на Андреевском спуске, 26", - написал он.

Ранее мы писали, что на Андреевском спуске уже второй раз начали разбирать исторический дом Всеволода Тарнавского. Сооружение 1897-1899 годов имеет статус памятника архитектуры.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 02 сентября 2023
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