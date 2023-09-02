На Андреевском спуске остановили разбор исторического дома Тарнавского

На Андреевском спуске, 26, остановили разбирать исторический дом Всеволода Тарнавского.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

"Профильным Департаментом КГГА предоставлено предписание № 644/п от 01.09.2023 г. Об остановке незаконных работ на Андреевском спуске, 26", - написал он.

Ранее мы писали, что на Андреевском спуске уже второй раз начали разбирать исторический дом Всеволода Тарнавского. Сооружение 1897-1899 годов имеет статус памятника архитектуры.

Фото: Дмитрий Перов