Евгений Клопотенко откроет на Арсенальной бистро современной украинской кухни «Полтава»

В скором времени в бывшем помещении завода «Арсенал» откроется заведение полтавской кухни от украинского шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко.

Он запустит новое заведение вместе с соучредительницей компании «Новая Почта» и совладелицей ресторана «100 років тому вперед», бистро «Інші» и бара «Інші бар» Инной Поперешнюк. Об этом она сообщила в соцсетях.

Инна рассказала, что быстро заработает по адресу улица Князов Острожских, 8. Открытие планируют в ближайшее время.

В заведении можно будет попробовать каноническое и приготовленное по авторским рецептам слобожанское мясо и другие блюда родом из Полтавщины.

По словам Клопотенко, «Полтава» — это новая страница современной украинской кухни и локальных продуктов, которые тоже откроются для гостей по-новому.

Фото: Евгений Клопотенко