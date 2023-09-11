В Украине откроют сеть бесплатных мастерских 3D-печати

Волонтерское сообщество ДрукАрмія и образовательно-культурные пространства Goncharenko Centre запускают в Украине сеть бесплатных мастерских 3D-печати.

Так, организаторы хотят популяризировать 3D-печать среди украинцев и привлечь их к волонтерской деятельности. Ведь с помощью 3D-принтеров можно создавать множество полезных вещей – от сбросов и стартовых платформ для дронов до коннекторов для Starlink.

В настоящее время проект заработает в Киеве, Днепре и Одессе. Мастерские откроют на базе местных Goncharenko Centre.

Посетители центров смогут бесплатно пройти базовый курс по использованию 3D-принтера, научиться правилам печати и самостоятельно запустить изготовление первых изделий.

Чтобы присоединиться к работе в мастерской необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке.

Фото: ДрукАрмія, Goncharenko Centre