В Украине откроют сеть бесплатных мастерских 3D-печати

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Ирина Маймур
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Волонтерское сообщество ДрукАрмія и образовательно-культурные пространства Goncharenko Centre запускают в Украине сеть бесплатных мастерских 3D-печати.

Так, организаторы хотят популяризировать 3D-печать среди украинцев и привлечь их к волонтерской деятельности. Ведь с помощью 3D-принтеров можно создавать множество полезных вещей – от сбросов и стартовых платформ для дронов до коннекторов для Starlink.

В настоящее время проект заработает в Киеве, Днепре и Одессе. Мастерские откроют на базе местных Goncharenko Centre.

Посетители центров смогут бесплатно пройти базовый курс по использованию 3D-принтера, научиться правилам печати и самостоятельно запустить изготовление первых изделий.

Чтобы присоединиться к работе в мастерской необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке.

Фото: ДрукАрмія, Goncharenko Centre

Опубликовано: 11 сентября 2023
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