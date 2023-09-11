Украинский бренд S-cape создал дождевик из ПЭТ-бутылок

Украинский бренд технологической верхней одежды и аксессуаров S-cape представил дождевик Reborn, созданный из ткани из переработанного пластика.

«Мы давно являемся поклонницами разумного потребления и ресайклинга, поэтому когда нашли ткань из переработанного пластика, поняли, что пора для особого дождевика», — рассказывают основательницы бренда Наталья Алексевич и Оксана Свентах.

На изготовление одного плаща уходит 7,5 ПЭТ-бутылок. Модель лимитирована. Бренд выпустил всего 100 дождевиков – каждый имеет свой уникальный серийный номер. Плащ защищает от ветра и воды и складывается в стильную компактную сумку с лямкой через плечо.

Модель доступна и для женщин, и для мужчин. Цена дождевика: 7000 грн. Его можно заказать на сайте бренда.

Фото: S-cape