Украинский бренд S-cape создал дождевик из ПЭТ-бутылок

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Ирина Маймур
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Украинский бренд технологической верхней одежды и аксессуаров S-cape представил дождевик Reborn, созданный из ткани из переработанного пластика.

«Мы давно являемся поклонницами разумного потребления и ресайклинга, поэтому когда нашли ткань из переработанного пластика, поняли, что пора для особого дождевика», — рассказывают основательницы бренда Наталья Алексевич и Оксана Свентах.

На изготовление одного плаща уходит 7,5 ПЭТ-бутылок. Модель лимитирована. Бренд выпустил всего 100 дождевиков – каждый имеет свой уникальный серийный номер. Плащ защищает от ветра и воды и складывается в стильную компактную сумку с лямкой через плечо.

Модель доступна и для женщин, и для мужчин. Цена дождевика: 7000 грн. Его можно заказать на сайте бренда.

Фото: S-cape

Опубликовано: 11 сентября 2023
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