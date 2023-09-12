В Украине создали сайт об истории обороны Киева в феврале-апреле 2022 года

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Валерия Гуржий
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Заработал сайт "Хроники обороны Киева" , где можно найти архив материалов, иллюстрирующих ежедневную хронологию битвы за Киев с 24 февраля по 10 апреля 2022 года.

Сборник содержит около 6 тысяч новостных сообщений, официальных и экспертных сведений и карт, личных историй, документальных фото и видео, всесторонне представляющих события на фронтах, в тылу, на оккупированных и освобожденных территориях.

Разработчики ставили своей целью собрать и систематизировать по хронологии и жанрам материалы, уже обнародованные на электронных ресурсах, прежде всего украинских.

"Мы рассматриваем этот проект как первую масштабную документальную публикацию, которая создаст почву для дальнейшей работы исследователей и журналистов, позволит восстановить и упорядочить свои представления об истории войны и обороны Киева всем, кто пережил эти события или просто интересуется ими", - сказано в сообщении .

Фото: Борис Корпусенко, ГСЧС Украины

Опубликовано: 12 сентября 2023
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