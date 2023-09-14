В "Укрзализныце" рассказали пользуются ли спросом женские купе

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Валерия Гуржий
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С начала старта программы женскими купе воспользовались около 8 тысяч пассажирок. По словам представителей "Укрзализныци", эта услуга пользуется спросом, ведь более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

Об этом пишет УНИАН.

Наибольшим спросом женские купе пользуются в поездах по направлению № 41/42 Днепр — Трускавец. Также женские купе доступны на рейсах №81 Киев – Ужгород, №15 Харьков – Ясиня, №75 Киев – Кривой Рог.

В УЗ подчеркнули, что продажа билетов в женские купе осуществляется в мобильном приложении, и после доработки программного обеспечения станет возможным распространение проекта на других маршрутах.

Напомним, что тестирование женских купе началося 30 июня.

Фото: Укрзализныця

Опубликовано: 14 сентября 2023
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