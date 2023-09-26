7 украинских брендов, которые шьют осенние пальто

Пальто – неотъемлемая часть осеннего образа. Именно оно может стать универсальной базой, сохраняющей актуальность, несмотря на быстротечность моды. С выраженной талией или объемным силуэтом, готические или экстравагантных цветов — собрали украинские бренды, которые создают идеальные пальто, чтобы стильно встретить холод.

BAZHANE

В этом сезоне киевский модный бренд BAZHANE объединился со львовским концепт-стором украинских дизайнеров PERSONALITY, чтобы выпустили общую коллекцию верхней одежды.

Среди прочего там есть два вида минималистичных пальто из шерсти. Одно – с мягкой линией плеча, другое – оверсайз с акцентными плечами. Обе модели – идеальная база осенне-зимнего гардероба.

«Мы хотели показать, что женственность может быть разной. Женщина может быть отважной и смелой, но одновременно стильной и модной», — отмечают автора коллекции.

Цены: пальто с мягкой линией плеча – 19 800 грн, пальто оверсайз с акцентными плечами – 24 000 грн

Где купить: сайт ; Львов, ул. П. Ковжуна, 6

Instagram

L'еskizzo

Украинский бренд L'eskizzo, известный своей архитектурностью, очень искусно сочетает в изделиях маскулинные силуэты и исключительную женственность. В названии основательница Светлана Филюк соединила украинский и итальянский языки, два слова с одним значением – «эскиз» и «skizzo».

Недавно L'eskizzo представил осеннюю коллекцию The Knot. Конечно, в ней не обошлось без пальто. Отдельным стилистическим элементом коллекции стал рукав-шарф. Протяженностью 3 метра и выполненный из итальянской шерсти — он выгодно дополняет пальто.

Цены: розовое пальто Edinburgh – 545 €, черное пальто Edinburgh – 485 €, пальто Valentino цвета хаки – 455 €, черное пальто Taledo – 424 €

Где купить: сайт; Киев, ул. Б. Хмельницкого, 51В

Instagram

CĖNC

CĖNC – это своеобразное перерождение бренда theVovna, который фокусировался на изделиях из натуральной стриженой шерсти. В 2022 году бренд theVovna превратился в CĖNC, обновив подачу, философию и концепцию. Теперь каждое изделие в коллекции создают с заложенными смыслами.

В осенней коллекции EGO TRIP бренд призывает выбирать себя и показывает «гардероб эгоиста» . В нем исключительно простые формы, натуральные итальянские ткани премиум-класса и силуэты вне времени.

Особое внимание в коллекции уделили именно пальто. Бренд создал идеальное лекало, чтобы они подходили женщинам любого роста и типа фигуры.

Цены: пальто прямого кроя DAWN – 20 000 грн, светло-бежевое пальто прямого кроя DAWN – 20 000 грн, серо-коричневое пальто-реглан INCEPTION – 14 240 грн

Где купить: сайт; Киев, ул. Архитектора Городецкого, 10/1

Instagram

Shypelyk

Луцкий экологический бренд Shypelyk метко переосмысливает элементы украинского строя и использует в своей одежде и аксессуарах традиционные техники плетения и нанизывания.

Среди наших безоговорочных фаворитов – шерстяное пальто с силуэтом аутентичной украинской свитки. Воротник и пояс изделия обвязан крючком вручную. Также заслуживают внимания их пальто-рубашки длины макси.

Цены: пальто-рубашка серого цвета – 6100 грн, пальто-рубашка цвета ворсистый синий – 6100 грн, шерстяная свитка – 6650 грн

Где купить: сайт

Instagram

RITO

Украинский бренд RITO уже больше 30 лет работает с трикотажем. Его новая коллекция «Метафизика чистого цвета» — это трибьют творчества одного из самых известных украинских художников современности — Анатолия Криволапа. Таким образом, создатели стремятся популяризировать украинскую культуру и показать, что можно носить не только просто одежду, а вещи с историей.

Фирменное сочетание глубокого синего и горячего красного, которым прославился Криволап, бренд запечатлел и в трикотажном пальто.

Если же к ярким цветам вы еще не готовы, рекомендуем обратить внимание на классические шерстяные двухбортные модели из прошлых коллекций. Оттенки у них базовые – черный и кемел.

Цены: трикотажное пальто оверсайз красного цвета – 10 500 грн, короткое двубортное пальто синее – 15 000 грн, классическое двубортное пальто черное – 14 500 грн, классическое двубортное пальто цвета кемел – 12 000 грн

Где купить: сайт; Киев, ул. Игоревская, 5; Киев, ул. Лысенко, 1

Instagram

Wonder

С первого полномасштабного вторжения россии Wonder вынужденно релоцировался на запад Украины. В конце концов команда бренда вернулась в родной Харьков и уже выпустила осенне-зимнюю коллекцию, заслуживающую внимания.

Бренд создал пять моделей пальто разных фасонов: четыре из шерсти и одну из кашемира. Цвета верхней одежды порадуют в буквальном смысле всех. Ведь в коллекции есть пальто как базового черного, серого, молочного и шоколадного оттенков, так и красного, фиолетового, изумрудного и тиффани. Особо советуем обратить внимание на пальто из кашемира. Это визитная карточка Wonder, которую они отшивают из коллекции в коллекцию.

Цены: серое шерстяное пальто с объемными плечами – 15 500 грн, кашемировое пальто-халат молочного цвета – 24 900 грн, структурированное пальто с пуговицами шоколадного оттенка – 15 600 грн

Где купить: сайт ; Харьков, ул. Мироносицкая, 74; Киев, ул. Саперное поле, 5А

Instagram

JULIA POMOSHKO

Этот украинский бренд в 2015 году создала дизайнер и архитектор Юлия Помошко. Ключевым изделием JULIA POMOSHKO является именно пальто. Верхняя одежда этого бренда отличается минималистическим и лаконичным кроем, графичностью линий и простотой формы.

Поэтому каждое пальто JULIA POMOSHKO является универсальной моделью под любой образ. Но мы особенно рекомендуем выбрать компаньонами на эту осень классические модели цвета кемел из кашемира или альпаки.