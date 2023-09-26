7 украинских брендов, которые шьют осенние пальто

Пальто – неотъемлемая часть осеннего образа. Именно оно может стать универсальной базой, сохраняющей актуальность, несмотря на быстротечность моды. С выраженной талией или объемным силуэтом, готические или экстравагантных цветов — собрали украинские бренды, которые создают идеальные пальто, чтобы стильно встретить холод.
В этом сезоне киевский модный бренд BAZHANE объединился со львовским концепт-стором украинских дизайнеров PERSONALITY, чтобы выпустили общую коллекцию верхней одежды.
Среди прочего там есть два вида минималистичных пальто из шерсти. Одно – с мягкой линией плеча, другое – оверсайз с акцентными плечами. Обе модели – идеальная база осенне-зимнего гардероба.
«Мы хотели показать, что женственность может быть разной. Женщина может быть отважной и смелой, но одновременно стильной и модной», — отмечают автора коллекции.
Цены: пальто с мягкой линией плеча – 19 800 грн, пальто оверсайз с акцентными плечами – 24 000 грн
Где купить: сайт; Львов, ул. П. Ковжуна, 6
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Украинский бренд L'eskizzo, известный своей архитектурностью, очень искусно сочетает в изделиях маскулинные силуэты и исключительную женственность. В названии основательница Светлана Филюк соединила украинский и итальянский языки, два слова с одним значением – «эскиз» и «skizzo».
Недавно L'eskizzo представил осеннюю коллекцию The Knot. Конечно, в ней не обошлось без пальто. Отдельным стилистическим элементом коллекции стал рукав-шарф. Протяженностью 3 метра и выполненный из итальянской шерсти — он выгодно дополняет пальто.
Цены: розовое пальто Edinburgh – 545 €, черное пальто Edinburgh – 485 €, пальто Valentino цвета хаки – 455 €, черное пальто Taledo – 424 €
Где купить: сайт; Киев, ул. Б. Хмельницкого, 51В
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CĖNC – это своеобразное перерождение бренда theVovna, который фокусировался на изделиях из натуральной стриженой шерсти. В 2022 году бренд theVovna превратился в CĖNC, обновив подачу, философию и концепцию. Теперь каждое изделие в коллекции создают с заложенными смыслами.
В осенней коллекции EGO TRIP бренд призывает выбирать себя и показывает «гардероб эгоиста» . В нем исключительно простые формы, натуральные итальянские ткани премиум-класса и силуэты вне времени.
Особое внимание в коллекции уделили именно пальто. Бренд создал идеальное лекало, чтобы они подходили женщинам любого роста и типа фигуры.
Цены: пальто прямого кроя DAWN – 20 000 грн, светло-бежевое пальто прямого кроя DAWN – 20 000 грн, серо-коричневое пальто-реглан INCEPTION – 14 240 грн
Где купить: сайт; Киев, ул. Архитектора Городецкого, 10/1
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Луцкий экологический бренд Shypelyk метко переосмысливает элементы украинского строя и использует в своей одежде и аксессуарах традиционные техники плетения и нанизывания.
Среди наших безоговорочных фаворитов – шерстяное пальто с силуэтом аутентичной украинской свитки. Воротник и пояс изделия обвязан крючком вручную. Также заслуживают внимания их пальто-рубашки длины макси.
Цены: пальто-рубашка серого цвета – 6100 грн, пальто-рубашка цвета ворсистый синий – 6100 грн, шерстяная свитка – 6650 грн
Где купить: сайт
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Украинский бренд RITO уже больше 30 лет работает с трикотажем. Его новая коллекция «Метафизика чистого цвета» — это трибьют творчества одного из самых известных украинских художников современности — Анатолия Криволапа. Таким образом, создатели стремятся популяризировать украинскую культуру и показать, что можно носить не только просто одежду, а вещи с историей.
Фирменное сочетание глубокого синего и горячего красного, которым прославился Криволап, бренд запечатлел и в трикотажном пальто.
Если же к ярким цветам вы еще не готовы, рекомендуем обратить внимание на классические шерстяные двухбортные модели из прошлых коллекций. Оттенки у них базовые – черный и кемел.
Цены: трикотажное пальто оверсайз красного цвета – 10 500 грн, короткое двубортное пальто синее – 15 000 грн, классическое двубортное пальто черное – 14 500 грн, классическое двубортное пальто цвета кемел – 12 000 грн
Где купить: сайт; Киев, ул. Игоревская, 5; Киев, ул. Лысенко, 1
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С первого полномасштабного вторжения россии Wonder вынужденно релоцировался на запад Украины. В конце концов команда бренда вернулась в родной Харьков и уже выпустила осенне-зимнюю коллекцию, заслуживающую внимания.
Бренд создал пять моделей пальто разных фасонов: четыре из шерсти и одну из кашемира. Цвета верхней одежды порадуют в буквальном смысле всех. Ведь в коллекции есть пальто как базового черного, серого, молочного и шоколадного оттенков, так и красного, фиолетового, изумрудного и тиффани. Особо советуем обратить внимание на пальто из кашемира. Это визитная карточка Wonder, которую они отшивают из коллекции в коллекцию.
Цены: серое шерстяное пальто с объемными плечами – 15 500 грн, кашемировое пальто-халат молочного цвета – 24 900 грн, структурированное пальто с пуговицами шоколадного оттенка – 15 600 грн
Где купить: сайт; Харьков, ул. Мироносицкая, 74; Киев, ул. Саперное поле, 5А
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Этот украинский бренд в 2015 году создала дизайнер и архитектор Юлия Помошко. Ключевым изделием JULIA POMOSHKO является именно пальто. Верхняя одежда этого бренда отличается минималистическим и лаконичным кроем, графичностью линий и простотой формы.
Поэтому каждое пальто JULIA POMOSHKO является универсальной моделью под любой образ. Но мы особенно рекомендуем выбрать компаньонами на эту осень классические модели цвета кемел из кашемира или альпаки.
Цены: пальто с поясом цвета темный кемел – 690$, двубортное бежево-серое пальто – 690$, пальто-жакет медного цвета – 630$
Где купить: сайт; Киев, ул. Дегтярная 7
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