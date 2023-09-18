Евгений Клопотенко открыл украинское бистро "Полтава" на Арсенальной

918
Мария Банько
share share

Недалеко от метро "Арсенальная" начало работу новое украинское бистро от Евгения Клопотенко и Инны Поперешнюк.

Еще до открытия формат "Полтавы" описывали как "манифест в одном из самых гастрономических регионов Украины со своим культом еды".

Фуд-блогерка Илона Молчанова была на тестовом открытии и поделилась с БЖ первыми впечатлениями:

"В очередной раз убедилась, что Украина поражает. Оказывается, кроме галушек, Полтавщина – это еще о вкусном мясе. Оказывается, что есть еще множество слов/блюд, которые малоизвестны, но прекрасны – кныш, шпундра, ломанцы, пундыки. Предлагаю начинать полевые исследования украинской кухни с "Полтавы".

В меню – "кныш Котляревского" (картофельный кныш с соусом из демигласа и сметаны, жареными вешенками, гуслянкой), миргородское сало в ромашке, которое подают с маринованным в свекле фиолетовым луком и квасцом, белый борщ, курица и шпундра.

Также есть настойки, авторские коктейли, посвященные известным деятелям украинской культуры, украинские и мировые вина.

Адрес: Князей Остожских, 8
Цены:

  • белый борщ – 205 грн
  • печеный цыпленок с кочанной кашей, соусом из копченых груш и ферментированным квасцем – 345 грн
  • клецки с персиком и гуслянкой – 250 грн
  • миргородское сало – 105 грн
  • селедочное сливочное масло (сельдь со сливочным маслом и крем-сыром, мочеными яблоками, копченым перцем и пшеничным хлебом) – 155 грн.

Instagram

Фото: Kyiv_foodie

Опубликовано: 18 сентября 2023
share share
В центре Львова нашли кыивку, в котором во время Второй мировой могли скрываться евреи В центре Львова нашли кыивку, в котором во время Второй мировой могли скрываться евреи В «Доме с насекомыми» откроют памятникоохранный клуб «Наследие» В «Доме с насекомыми» откроют памятникоохранный клуб «Наследие» Фильм «20 дней в Мариуполе» будет представлять Украину на Оскаре 2024 Фильм «20 дней в Мариуполе» будет представлять Украину на Оскаре 2024 Возле «Олимпийского» открыли кофейню Idealist. Это одиннадцатое заведение сети Возле «Олимпийского» открыли кофейню Idealist. Это одиннадцатое заведение сети На Ярославовом Валу открылся украинский ресторан "Чакры" На Ярославовом Валу открылся украинский ресторан "Чакры" На вокзале Львова установили скульптуру, символизирующую несокрушимость украинцев На вокзале Львова установили скульптуру, символизирующую несокрушимость украинцев В Одессе электротранспорт будет работать во время комендантского часа: на каких маршрутах В Одессе электротранспорт будет работать во время комендантского часа: на каких маршрутах Возле Арсенальной площади открыли ресторан «Бавовна» с завтраками и гастроужинами. Возле Арсенальной площади открыли ресторан «Бавовна» с завтраками и гастроужинами.
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.