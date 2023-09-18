Евгений Клопотенко открыл украинское бистро "Полтава" на Арсенальной

Недалеко от метро "Арсенальная" начало работу новое украинское бистро от Евгения Клопотенко и Инны Поперешнюк.
Еще до открытия формат "Полтавы" описывали как "манифест в одном из самых гастрономических регионов Украины со своим культом еды".
Фуд-блогерка Илона Молчанова была на тестовом открытии и поделилась с БЖ первыми впечатлениями:
"В очередной раз убедилась, что Украина поражает. Оказывается, кроме галушек, Полтавщина – это еще о вкусном мясе. Оказывается, что есть еще множество слов/блюд, которые малоизвестны, но прекрасны – кныш, шпундра, ломанцы, пундыки. Предлагаю начинать полевые исследования украинской кухни с "Полтавы".
В меню – "кныш Котляревского" (картофельный кныш с соусом из демигласа и сметаны, жареными вешенками, гуслянкой), миргородское сало в ромашке, которое подают с маринованным в свекле фиолетовым луком и квасцом, белый борщ, курица и шпундра.
Также есть настойки, авторские коктейли, посвященные известным деятелям украинской культуры, украинские и мировые вина.
Адрес: Князей Остожских, 8
Цены:
Фото: Kyiv_foodie