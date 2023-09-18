Евгений Клопотенко открыл украинское бистро "Полтава" на Арсенальной

Недалеко от метро "Арсенальная" начало работу новое украинское бистро от Евгения Клопотенко и Инны Поперешнюк.

Еще до открытия формат "Полтавы" описывали как "манифест в одном из самых гастрономических регионов Украины со своим культом еды".

Фуд-блогерка Илона Молчанова была на тестовом открытии и поделилась с БЖ первыми впечатлениями:

"В очередной раз убедилась, что Украина поражает. Оказывается, кроме галушек, Полтавщина – это еще о вкусном мясе. Оказывается, что есть еще множество слов/блюд, которые малоизвестны, но прекрасны – кныш, шпундра, ломанцы, пундыки. Предлагаю начинать полевые исследования украинской кухни с "Полтавы".

В меню – "кныш Котляревского" (картофельный кныш с соусом из демигласа и сметаны, жареными вешенками, гуслянкой), миргородское сало в ромашке, которое подают с маринованным в свекле фиолетовым луком и квасцом, белый борщ, курица и шпундра.

Также есть настойки, авторские коктейли, посвященные известным деятелям украинской культуры, украинские и мировые вина.

Адрес: Князей Остожских, 8

Цены:

белый борщ – 205 грн

печеный цыпленок с кочанной кашей, соусом из копченых груш и ферментированным квасцем – 345 грн

клецки с персиком и гуслянкой – 250 грн

миргородское сало – 105 грн

селедочное сливочное масло (сельдь со сливочным маслом и крем-сыром, мочеными яблоками, копченым перцем и пшеничным хлебом) – 155 грн.

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