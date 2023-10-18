7 украинских брендов, которые создают вещи с символикой Киева

Киев продолжает вдохновлять украинских дизайнеров на создание одежды, украшений и элементов декора, посвященных символам города.

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Собрали семь брендов, в которых можно купить вещи, созданные с любовью к столице.

SPOTS

Молодой украинский бренд украшений SPOTS посвящает свои ювелирные изделия абсолютно обычным, но в то же время интересным вещам. К примеру, люки и бетонные заборы постоянно находятся в поле нашего зрения, но обычно не получают должного внимания. Так почему бы не подчеркнуть их красоту?

Столичным героям-люкам бренд посвятил подвес с характерным волнистым рисунком, двумя ушками и надписью «Киев». Изделие производят из черненого серебра 925 пробы и обрабатывают вручную. Каждый подвес продается с серебряной цепочкой.

Также у бренда есть идентична по стилю кольцо с киевским люком.

Цены: люк-подвес trshchnk — 6500 грн, кольцо trshchnk — 5500 грн

Где купить: сайт

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Pirnay

Украинский бренд Pirnay создал футболки о Киеве в стиле мерчей группы KISS. Таким образом создатели города хотели признаться городу в любви.

На футболке можно увидеть строки песни «Києве мій» Дмитрия Луценко, а также основателей столицы, застилизованных под музыкантов группы KISS киевским иллюстратором Ильей Колесником.

Цены: футболка Kyiv Grey - 1450 грн

Где купить: сайт ; Киев, ул. Хорива, 43

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Glass Art Stories

Сумской бренд Glass Art Stories уже 28 лет производит витражи и мозаику. За это время из маленькой семейной студии они постепенно переросли в крупную компанию, изделия которой известны далеко за пределами Украины.

Мастера бренда используют только настоящее цветное витражное стекло, которое пропускает свет и придает помещению новые яркие цвета.

Один из витражей Glass Art Stories посвятили Родине-Матери. Он на деревянной подставке и продается со свечой.

Когда свет выключен, витраж освещает комнату лучами от свечи за стеклом. Также его можно использовать и без свечи в качестве предмета декора.

Цены: витраж на подставке «Родина-Мать» — 2390 грн

Где купить: сайт ; Киев, магазин «Всі.Свої» на Крещатике, 27; магазин «Всі.Свої. Дім та Декор» на Крещатике, 34

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JJSQUEE

Это устойчивый бренд одежды, основанный Валерией Ястреб в Киеве в 2021 году. Родному городу основательница посвятила и одежду, и украшения.

В коллекциях бренда можно найти пиджаки с вышитыми стразами листьями каштана и надписью «Киев», а также украшения с Родиной-Матерью — подвесы, моносерьги и броши.

Цены: пиджак «Киев» — 4690 грн, серебряная подвеска «Родина-Мать» — 3900 грн, моносерьга «Родина-Мать» с венком с красными маками — 2900 грн

Где купить: сайт ; Киев, шоурум Blushhh (ул. Жилянская, 54)

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Oliz

Столичный бренд Oliz создал шелковый платок с одним из символов Киева — забытым слоником-фонтаном, ранее бывшим любимцем горожан.

Изделие сшили из натурального итальянского шелка. На платке изображена разноцветная акварельная картина, которую нарисовали вручную.

Цены: шелковый платок «Киевский слон» — 4500 — 6500 грн

Где купить: сайт

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BEVZA

Сегодня известный всему миру украинский бренд BEVZA посвятил свои украшения киевскому метрополитену, а вдохновился жетонами метро. Они уже вышли из обращения, однако навсегда остались символом столицы.

BEVZA создали стильный кулон в форме жетона киевской подземки. Его можно приобрести в двух вариантах: в серебре с родовым покрытием или из латуни с позолотой.

Цены: кулон «Киевское метро» — 98 €

Где купить: сайт

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O.TAJE

Трикотаж – основа коллекций этого кременчугского бренда. А также он вдохновил учредительниц на название марки — O.TAJE.

В этом году бренд создал трикотажные принтованные футболки-поло с листьями каштана – одним из главных символов Киева. К слову, именно поло — одна из изюминок марки из-за их лаконичности и универсальности.

Часть прибыли с продаж изделия бренд направляет ОО «Мапа Реновації», занимающегося сохранением архитектурного наследия столицы.