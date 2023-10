7 киевских студий в Киеве, где можно сделать татуировку

Татуировка сегодня – это способ самовыражения, с помощью которого можно не только украсить свое тело, но и подчеркнуть индивидуальность. Собрали 7 киевских тату-студий, где охотно претворят в жизнь ваши самые необычные идеи.

Derem

Студия Derem позиционирует себя как место тату-творчества.

«В первую очередь, для нас важно всеми силами поддерживать инициативность и неординарность взглядов на искусство и способствовать распространению тату-культуры в Украине», — отмечают владельцы студии.

Derem – это футуристическое пространство с чайным баром, балконом с живописным видом и колонкой для любимой музыки. Среди стилей, в которых работают мастера студии, – фрихенд, микрореализм, handpoke и другие.

Адрес: ул. Обсерваторная, 17

Instagram

BLUR

Студия BLUR расположена в самом сердце Киева – на Подоле. Как отмечают владельцы, здесь работают мастера со стажем более 5 лет, получившие художественное образование. Это означает, что вы попадете к специалисту с художественным вкусом и настоящим профи.

За время существования студии ее татуировщики провели более 2000 сеансов и сделали около 1000 уникальных татуировок.

Сейчас в BLUR работают 4 тату-мастера и 1 специалист по пирсингу.

Адрес: ул. Волошская, 50/38

Instagram

«Планета Тату»

Студия «Планета Тату» открылась в столице 20 лет назад. Именно она является организатором первого в Украине Международного тату-феста Tattoo Collection.

В студии работает более 10 мастеров, обладающих множеством стилей (реализм, цветной реализм, Old School, Black & Gray, портрет, Dotwork, акварельная тату, графика, New School и другие).

Кроме татуировок, в салоне можно сделать пирсинг.

Адрес: ул. Антоновича, 140

Instagram

6:19 Studio

6:19 — это студия известной киевской тату-артистки и художницы Ульяны Нешевой. Она создавала рисунки на теле ONUKA, Нади Дорофеевой, The Maneken и Ирэны Карпы.

Студия расположена в одной из самых живописных и художественных частей Киева – на Подоле. Ее слоган — You are yours, который, как и название локации, является отсылкой к Первому Посланию к Коринфянам апостола Павла 6:19.

Дизайн студии занимались архитекторы из Balbek Bureau. Слава Балбек — также один из клиентов Ульяны.

В настоящее время в студии работает около 11 мастеров. Каждый из них создает тату в своей стилистике. Это минимализм, абстракции, микрореализм, handpoke, fine line и другие.

Адрес: ул. Волошская, 50/38

Instagram

TSE.GLA

Эта студия также расположена на Подоле. Раньше она называлась «22». В прошлом году здесь изменилось практически все: владельцы, дизайн, брендинг и команда мастеров.

TSE.GLA позиционирует себя не только как тату-студия, но и как арт-пространство с выставками художественных произведений и сейф плейс, где нет места дискриминации, стигматизации и предубеждениям.

Одна из ценностей и главных принципов студии — никогда не копировать чужие работы и делать каждую татуировку неповторимой. Так что с рисунками из Pinterest сюда лучше не приходить.

В TSE.GLA работает мастер по пирсингу. Также здесь можно сделать веганскую татуировку.

Адрес: ул. Спасская, 22

Instagram

TATTOO044

TATTOO044 – это сеть столичных тату-студий, которые открыл Георгий Добрыдин. Как отмечает основатель, он собрал под своим крылом мастеров, обладающих собственным уникальным стилем, художественным образованием и необходимой творческой составляющей.

Открытие собственной студии удалось Георгию не сразу. Только с первой попытки его дела пошли вверх. Сегодня владелец уже планирует расширение сети за пределы Соломенки и Борщаговки.

Адреса: бул. Кольцова, 14Ж; ул. Василия Липковского, 33А

Instagram

«струм»

Студия «струм» расположилась в историческом центре города – на улице Большой Житомирской. Здесь можно сделать не только татуировку, но и пирсинг.

Несмотря на то, что многие мастера во время полномасштабного вторжения уехали за границу, студия собрала новую команду и продолжает творить рисунки на телах людей.

В «струм» постоянно проходят благотворительные тату-дни. Во время них собирают средства для волонтеров, которые занимаются восстановлением жилья и помощью пострадавшим от войны, а также на нужды ВСУ.

Адрес: ул. Большая Житомирская, 21

Instagram