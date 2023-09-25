На вокзале Нью-Йорка открыли киоск с украинской кухней от ресторана Veselka

На нью-йоркском вокзале Grand Central начал работу корнер с украинской кухней от ресторана Veselka.

Об этом сообщили на инстаграмм-странице заведения.

В меню гастролокации традиционно входят борщ, голубцы, вареники и другие блюда.

Кроме корнера на крупнейшем в мире вокзале, владельцы в этом году планируют открыть заведение с большей кухней в Вильямсбурге. Площадь ресторана будет насчитывать 5000 квадратных футов.

Ресторан Veselka в Нью-Йорке основали в 1954 году два украинских беженца Владимир и Ольга Дармохвалы. Это до сих пор семейный ресторан, которым руководит их зять – Джейсон Бирчард.

Фото: Veselka