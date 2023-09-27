Nike запустил онлайн-продажу подержанной обуви

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Ирина Маймур
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В интернет-магазине Nike теперь можно приобрести подержанные кроссовки, пишет HYPEBEAST.

Это часть инициативы Nike Refurbished, введенной в апреле 2021 года. Согласно ей можно купить реставрированные кроссовки в рамках глобальной миссии Move to Zero по уменьшению карбонового следа и отходов.

Ранее программа Nike Refurbished работала в отдельных магазинах бренда. Интернет-магазин стал следующим шагом для его расширения.

Nike Refurbished позволяет приобрести обувь, которые вернули, обменяли или имеющую небольшие дефекты. Инициатива распространяется на мужские и женские пары, а также на линию кроссовок Jordan.

Кроссовки поделены на три категории: «как новые», «с небольшими следами носки» и «чуть-чуть неидеальные». Перед оценкой каждую пару восстанавливают, дезинфицируют и чистят специалисты Nike.

Обувь продается со скидкой до 50% от оригинальной розничной цены.

Фото: Philippine Canadian Inquirer

Опубликовано: 27 сентября 2023
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