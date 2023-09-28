Два документальных фильма про войну в Украине получили «Эмми»

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Ирина Маймур
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Документальные фильмы «Потерянные души Бучи» и «Украина: материнская война» отметили премиями «Эмми».

Лента о массовой могиле под церковью в Буче победила в категории «Выдающийся сценарий».

«Документальный фильм о массовой могиле под церковью в Буче. Это о тех, чьи тела там нашли мертвыми, о тех, кто их любил и до сих пор любит. А также о тех, кто возвращал достоинство убитым», — пишет локальный продюсер ленты София Кочмарь-Тимошенко.

Документальный фильм «Украина: материнская война» отметили в номинации «Выдающийся новостной спецпроект».

К тому же, в категории «Лучшая новостная программа» (International Emmy Award for News) одержал победу британский канал Sky News за освещение войны в Украине. Он получил премию за передачу «Битва за Бучу и Ирпень» (The Battle For Bucha & Irpin).

В номинации «Выдающийся монтаж: новости» победило расследование The New York Times о российском подразделении, убившем десятки жителей Бучи. А в категории «Прекрасное смонтированное интервью» наградили программу «60 минут» (CBS) за интервью с Владимиром Зеленским.

«Эмми» в области новостей и документалистики (News & Documentary Emmy Awards) является частью наград «Эмми» за художественные и технические заслуги в американской телевизионной индустрии. Ее вручают с 1980 года.

Фото: CBS News

Опубликовано: 28 сентября 2023
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