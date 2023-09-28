Два документальних фільми про війну в Україні здобули «Еммі»

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Ірина Маймур
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Документальні фільми «Загублені душі Бучі» та «Україна: материнська війна» відзначили преміями «Еммі».

Стрічка про масову могилу під церквою в Бучі перемогла в категорії «Видатний сценарій».

«Документальний фільм про масову могилу під церквою в Бучі. Це про тих, чиї тіла там знайшли мертвими, про тих, хто їх любив і досі любить. А також про тих, хто повертав гідність убитим», — пише локальна продюсерка стрічки Софія Кочмар-Тимошенко.

Документальний фільм «Україна: материнська війна» відзначили у номінації «Видатний новинний спецпроєкт».

До того ж у категорії «Найкраща новинна програма» (International Emmy Award for News) здобув перемогу британський канал Sky News за висвітлення війни в Україні. Він отримав премію за передачу «Битва за Бучу та Ірпінь» (The Battle For Bucha & Irpin).

У номінації «Видатний монтаж: новини» перемогло розслідування The New York Times про російський підрозділ, який убив десятки жителів Бучі. А в категорії «Видатне змонтоване інтерв’ю» нагородили програму «60 хвилин» (CBS) за інтерв’ю з Володимиром Зеленським.

«Еммі» в галузі новин і документалістики (News & Documentary Emmy Awards) є частиною нагород «Еммі» за художні та технічні заслуги в американській телевізійній індустрії. Її вручають з 1980 року.

Фото: CBS News

Опубліковано: 28 вересня 2023
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