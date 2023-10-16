7 київських студій у Києві, де можна зробити татуювання

Татуювання сьогодні — це спосіб самовираження, за допомогою якого можна не тільки прикрасити своє тіло, а й підкреслити індивідуальність. Зібрали 7 київських тату-студій, де охоче втілять у життя ваші найнезвичайніші ідеї.

Derem

Студія Derem позиціонує себе як місце тату-творчості.

«В першу чергу для нас важливо всіма силами підтримувати ініціативність і неординарність поглядів на мистецтво та сприяти поширенню тату-культури в Україні», — зазначають власники студії.

Derem — це футуристичний простір із чайним баром, балконом із мальовничим краєвидом та колонкою для улюбленої музики. Серед стилів, у яких працюють майстри студії, — фріхенд, мікрореалізм, handpoke та інші.

Адреса: вул. Обсерваторна, 17

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BLUR

Студія BLUR розташована в самому серці Києва — на Подолі. Як зазначають власники, тут працюють майстри зі стажем понад 5 років, які здобули художню освіту. Це означає, що ви потрапите до фахівця з художнім смаком та справжнього профі.

За час існування студії її татуювальники провели понад 2000 сеансів і зробили майже 1000 унікальних тату.

Наразі в працюють 4 тату-майстри та 1 фахівець із пірсингу.

Адреса: вул. Волоська, 50/38

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«Планета Тату»

Студія «Планета Тату» відкрилася в столиці 20 років тому. Саме вона є організатором першого в Україні Міжнародного тату-фесту «Tattoo Collection».

У студії працює понад 10 майстрів, які володіють безліччю стилів (реалізм, кольоровий реалізм, Old School, Black & Gray, портрет, Dotwork, акварельне тату, графіка, New School та інші).

Окрім татуювань, в салоні можна зробити пірсинг.

Адреса: вул. Антоновича, 140

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6:19 Studio

6:19 — це студія відомої київської тату-артистки й художниці Уляни Нєшевої. Вона створювала малюнки на тілі ONUKA, Наді Дорофєєвої, The Maneken та Ірени Карпи.

Студія розташована в одній із найбільш мальовничих і мистецьких частин Києва — на Подолі. Вона має слоган «You are yours», що, як і назва локації, є відсилкою до Першого Послання до Коринтян апостола Павла 6:19.

Дизайном студії опікувалися архітектори з Balbek Bureau. Слава Балбек — також один із клієнтів Уляни.

Наразі в студії працює близько 11 майстрів. Кожен із них створює тату у власній стилістиці. Це мінімалізм, абстракції, мікрореалізм, handpoke, fine line та інші.

Адреса: вул. Волоська, 50/38

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TSE.GLA

Ця студія також розташована на Подолі. Раніше вона мала назву «22». Минулоріч тут змінилося фактично все: власники, дизайн, брендинг і команда майстрів.

TSE.GLA позиціонує себе не тільки як тату-студія, а і як артпростір із виставками художніх творів і сейф плейс, де немає місця дискримінації, стигматизації та упередженням.

Одна із цінностей та головних принципів студії — ніколи не копіювати чужі роботи та робити кожне татуювання неповторним. Тож із малюнками з Pinterest сюди краще не приходити.

У TSE.GLA працює майстриня з пірсингу. Також тут можна можна зробити веганське татуювання.

Адреса: вул. Спаська, 22

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TATTOO044

TATTOO044 — це мережа столичних тату-студій, які відкрив Георгій Добридін. Як зазначає засновник, він зібрав під своїм крилом майстрів, які мають власний унікальний стиль, художню освіту й необхідну творчу складову.

Відкриття власної студії вдалося Георгію не одразу. Лишень із першої спроби його справи пішли вгору.Сьогодні власник уже планує розширення мережі за межі Солом’янки та Борщагівки.

Адреси: бул. Кольцова, 14Ж; вул. Василя Липківського, 33А

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«струм»

Студія «струм» розташувалася в історичному центрі міста — на вулиці Великій Житомирській. Тут можна зробити не тільки татуювання, а й пірсинг.

Попри те, що багато майстрів під час повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, студія зібрала нову команду і продовжує творити малюнки на тілах людей.

У «струм» постійно проходять благодійні тату-дні. Під час них збирають кошти для волонтерів, що займаються відбудовою житла та допомогою постраждалим від війни, а також на потреби ЗСУ.

Адреса: вул. Велика Житомирська, 21

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