Магазины H&M заработают в Украине в конце ноября — начале декабря: где именно

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Ирина Маймур
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Шесть магазинов H&M откроют в Украине в конце ноября — начале декабря.

Об этом изданию NV стало известно из трех источников – от директоров торговых центров и консультанта по коммерческой недвижимости.

Речь идет о магазинах в столичных ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и львовском Victoria Gardens.

Во вторую очередь компания планирует возобновить работу в Одессе (в ТРЦ Riviera) и Харькове (в ТРЦ Nikolsky).

«H&M хотели открыться раньше, однако столкнулись с дефицитом персонала. За полтора года простоя часть сотрудников уволилась, кто-то пошел защищать Украину, кто-то уехал из Украины», — отметил директор торгового центра, попросивший не называть его имя.

В то же время в пресс-службе H&M комментариев о возобновлении работы в Украине не предоставили.

Ранее мы писали, что шведский ритейлер намерен постепенно возобновить работу большинства магазинов в Украине с ноября 2023 года.

Фото: Vogue UA

Опубликовано: 04 октября 2023
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