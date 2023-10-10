В Киевской области суд вернул в собственность государства часть ландшафтного парка "Трахтемиров"

Суд вернул в коммунальную собственность земельный участок регионального ландшафтного парка "Трахтемиров".

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Площадь участка составляет 2 га, а рыночная стоимость более 88 млн. грн.

Отмечается, что в 2014 году Главное управление Госземагентства в Киевской области противоправно отвело гражданке в частную собственность спорный участок под видом земель сельскохозяйственного назначения.

Эта земля с 2000 года относится к землям природно-заповедного фонда и находится в пределах ландшафтного парка «Трахтемиров». Их нахождение в частной собственности запрещено законодательством.

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