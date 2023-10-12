Украинцы создали платформу для сохранения памяти об умерших близких

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Ирина Маймур
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В Украине запустили бесплатную платформу Inheart. Она позволяет объединить альбомные фотографии, видеозаписи, письма и другие воспоминания об умершем на одной странице.

Как воспользоваться сервисом:

  • создать страницу памяти и заполнить ее базовой информацией;
  • поделиться ссылкой на профиль с друзьями умершего человека, чтобы они написали теплые слова или добавили общие фото или видео, которых нет в семье покойного или покойного;
  • вместе с созданием страницы разработчики предоставляют QR-код. Его можно разместить на могиле, чтобы получить быстрый доступ к цифровым воспоминаниям.

Inheart позволяет передавать геолокацию захоронения максимально точно. Таким образом, пользователь платформы может поделиться с родственниками или друзьями координатами расположения памятника.

Разработчики позаботились о безопасности данных. Информация об умершем хранится на нескольких серверах в разных странах. Это увеличивает надежность архивации информации.

Создатели Inheart разрабатывают отдельный модуль для сохранения памяти о павших в полномасштабной войне с россией украинских воинов.

Ранее мы писали, что наблюдать за восстановлением Киевской области теперь можно на интерактивной карте от United24 и ЛУН.

Фото: Inheart

Опубликовано: 12 октября 2023
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