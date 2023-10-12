Украинцы создали платформу для сохранения памяти об умерших близких

В Украине запустили бесплатную платформу Inheart. Она позволяет объединить альбомные фотографии, видеозаписи, письма и другие воспоминания об умершем на одной странице.
Как воспользоваться сервисом:
Inheart позволяет передавать геолокацию захоронения максимально точно. Таким образом, пользователь платформы может поделиться с родственниками или друзьями координатами расположения памятника.
Разработчики позаботились о безопасности данных. Информация об умершем хранится на нескольких серверах в разных странах. Это увеличивает надежность архивации информации.
Создатели Inheart разрабатывают отдельный модуль для сохранения памяти о павших в полномасштабной войне с россией украинских воинов.
Ранее мы писали, что наблюдать за восстановлением Киевской области теперь можно на интерактивной карте от United24 и ЛУН.
Фото: Inheart