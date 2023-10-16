Ирландский паб «О’Коннорс» возле Контрактовой закрылся. На его месте заработал Bunny Pub

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Ирина Маймур
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Открытый в 2010 году ирландский паб «О’Коннорс» возле Контрактовой площади закрыли.

В его помещении заработало заведение с новым форматом — Bunny Pub, пишет The Village Украина.

Здесь будут проводить различные мероприятия, в частности, концерты и стендап-вечера. В частности, последние будут проходить каждый четверг.

В Bunny Pub предлагают разливной Guinness. К нему можно заказать три вида пивных тарелок. Также в меню заведения есть закуски, супы, бургеры и вегетерианские блюда.

Цены: творожные палочки – 250 грн, овощи гриль – 350 грн, брускеты – 160 грн, коктейль Fuck Putler – 125 грн, пиво – от 21 грн

Адрес: улица Хорива, 15/8

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00

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Фото: «О'Коннорс», Bunny Pub, The Village Украина

Опубликовано: 16 октября 2023
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