На Виноградаре открыли заведение «Шашлыкян» с 30 видами шашлыка

В ТРЦ Retroville на Виноградаре начало работу заведение сети «Шашлыкян». Это уже 11-е заведение формата в Киеве и области. Об этом пишет The Village Украина.

В меню более 30 видов шашлыка, а также армянские, грузинские и узбекские блюда, которые готовят на открытой кухне.

Также в заведении можно приобрести маринованные мясо и рыбу, чтобы самостоятельно приготовить.

Цены: суп харчо — 135 грн, шашлык из свинины — 113 грн за 100 граммов, шашлык из куриного филе — 80 грн за 100 граммов, хинкали — 30 грн за одну штуку, шаурма сезам с курицей — 150 грн, узбекский плов — 193 грн, пахлава сезам — 45 грн за одну штуку.

Адрес: ТРЦ Retroville, проспект Правды, 47

Режим работы: 10:30—22:00