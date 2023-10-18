Во львовском офисе сети ресторанов !Fest провели обыски: что происходит

Во вторник в офисе сети львовских ресторанов !Fest , в которую входят 60 ресторанов и торговых точек, провели обыски.

“Сегодня в FESTrepublic классические маски-шоу. Все работники фактически находятся в заложниках, а вся деятельность парализована”, – написали в Facebook представители компании.

Позже совладелец !Fest Юрий Назарук сообщил Forbes, что Детективы Бюро экономической безопасности изъяли документы и вручили подозрение, в котором обвинили холдинг в неуплате налогов.

Подробности дела

Фото: БЕБ

В сообщении прессслужбы БЭБ детективы заявили, что во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а ущерб, нанесенный госбюджету, предварительно оценивается более чем в 50 млн грн.

Детективы БЭБ заявили, что владельцы !Fest выплачивали сотрудникам "теневую заработную плату", которая поступала на карты для выплат один-два раза в месяц.

"Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ", - говорится в сообщении.

Фото: БЕБ

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины в виде "преднамеренного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере".

Кроме этого, по предварительной информации детективов, заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис во Львове.

“При обыске в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях и т.д. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора», – говорится в сообщении.

Фото: БЕБ

Forbes отмечает, что в первом квартале 2023 года в Совет бизнес-омбудсмена на действия силовиков пожаловались более чем в два раза больше бизнесменов, чем за предыдущий период.

В сеть !Fest входят такие заведения, как " Пьяная Вишня ", " Реберня ", "Театр пива "Правда", "Львовская мастерская шоколада" и другие. Рестораны холдинга есть во многих городах Украины: во Львове, Киеве, Одессе, Харькове и других. Также компания владеет заведениями в Кракове, Праге и Баку.