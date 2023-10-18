MAKHNO Studio представили концепт остановки-хранилища из 3D-печати: как это выглядит

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Наталия Габрух
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Украинская студия дизайна и архитектуры MAKHNO Studio представила концепт остановки-хранилища из 3D-печати. Это произошло на всеукраинском архитектурно строительном форуме в рамках панели с представителями правительства.

MAKHNO Studio вместе с Благотворительным Фондом «Объятия Нации» и компанией-разработчиком «3d technology UTU» создают проект первой серийной остановки-укрытия, защищающей граждан от обломков во время вероятных террористических атак.

Проект осуществляется с помощью 3D-печати. Это позволит легко и быстро масштабировать его на всю территорию Украины.

«Это история о безопасности, ведь наиболее уязвимыми люди остаются на улице и на дорогах, где нет хранилищ, подземок или каких-либо доступных укрытий. Остановка-хранилище будет открываться автоматически во время тревоги (планируем установить там умную систему) и будет надежным убежищем от обломков», — комментируют MAKHNO Studio.

Остановка будет исполнена в формате конструктора. Это может быть одновременно и хранилище и коммерческое помещение и зона ожидания транспорта. Можно будет установить любые из этих блоков или все вместе.

MAKHNO Studio подчеркивают, что учитывали также эстетику укрытия. В отличие от других хранилищ, эта остановка дополняет и украшает городской ландшафт, не ассоциируясь с войной.

Также 3D технология позволяет печатать такую остановку в очень короткие сроки, что крайне важно для ситуации в стране.

Сейчас остановка-хранилище проходит испытания. Ее проверяют на стойкость, тестируют разные смеси, ищут идеальное соотношение прочности и стоимости. К тому же важно, чтобы проект соответствовал всем нормативным актам и имел соответствующие сертификаты.

Ранее мы писали, что на Киевщине построили одно из самых больших укрытий двойного назначения.

Фото: MAKHNO Studio.

Опубликовано: 18 октября 2023
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