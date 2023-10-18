«Черноморка» закрыла рестораны «Река» в Киеве и во Львове всего через несколько месяцев после открытия

Летом этого года владельцы «Черноморки» Ольга Копылова и Владимир Волынец открыли новые рестораны «Река» в Киеве и Львове. Но уже через три месяца их пришлось закрыть. Об этом сообщает NV Бизнес.

Киевское заведение открывалось на улице Лаврской, рядом с парком Вечной Славы в формате ресторан-рынок. В заведении можно было купить свежую речную рыбу — карасей, карпов, сомов, а также раков и улиток. Потребители могли приобрести товары или попробовать их прямо в заведении, доплатив за приготовление.

В июле открылся ресторан — во Львове, он работал на условиях франчайзинга.

Владельцы «Реки» планировали быстро развивать новую сеть, в первую очередь за счет Киева, где они собирались открыть еще два дополнительных заведения. Но закрыли рестораны через три месяца после открытия.

Ольга Копылова рассказала NV Бизнес, что не отказывается от проекта «Реки», но больше комментариев не предоставила.

В начале октября на набережной возле столичного ТРЦ River Mall открылся фургончик с открытым прилавком под названием «Река». Во Львове же на месте двух закрытых ресторанов работает «Черноморка».

«Владельцы "Черноморки" пошли на эксперимент, и это выглядело интересно — сделать ресторан по продаже речной рыбы. Однако этот продукт менее популярен у потребителей, чем морская рыба. Поэтому даже в таком ресторане речная рыба могла занимать в продаже 10-20%», — предполагает владелец ресторанов Pastateca, «Гиви Рубинштейн», Максим Храмов.

«Клиенты ресторанов "Черноморка" — потребители уровня выше среднего и они вряд ли хотят пробовать в ресторанах речную рыбу. Кроме того, в Киеве рестораторы неудачно выбрали место для своего первого заведения. В этом доме уже работал паб, который впоследствии вынужден был закрыться», — комментирует генеральный директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.

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