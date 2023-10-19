«Україна БЕЗ сміття» открывает собственное кафе: где и когда

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Ирина Маймур
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На территории организации «Україна БЕЗ сміття» заработает кофейня.

Об этом сообщила основательница проекта Евгения Аратовская.

Заведение заработает 21 октября на улице Саперно-Слободской, 25/4.

«Приглашаю всех, кто все еще не доехал до нас и не видел, чем мы занимаемся, потому что это стоит рассмотреть/пошерить в сторону/вдохновить на сортировку, чтобы культура цивилизованного обращения с мусором была нашей нормой», — написала она.

Все пришедшие на открытие гости, которые закажут кофе/матча/какао и тэгнут локацию, смогут принять участие в розыгрыше подарков.

«Україна БЕЗ сміття» — социальный проект, популяризирующий сортировку в Украине и создающий возможности для раздельного сбора вторсырья. Первую маленькую станцию сортировки открыли в начале 2017 года.

Ранее мы писали, что в центре Киева приступила к работе сортировочная капсула нового образца от «Україна БЕЗ сміття».

Фото: Евгения Аратовская

Опубликовано: 19 октября 2023
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