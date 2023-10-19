В киевском крематории начался ремонт и планируется реставрация

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Валерия Гуржий
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В киевском крематории приступили к ремонту в залах для прощания, в следующем году планируется реставрация.

Об этом сообщили в КГГА.

Оба прощальных зала планируют привести в порядок в течение двух недель. Бюджетные средства на это не привлекаются.

Обновление зданий, которым почти полвека, планировали произвести в 2021 году. Однако из-за охранного статуса объекта культурного наследия сначала необходимо провести научные исследования. В настоящее время активно идет подготовка к реставрации. Работы начнутся в следующем году.

Фото: r-service

Опубликовано: 19 октября 2023
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