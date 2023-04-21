На военном мемориальном кладбище в Киеве планируется построить крематорий

На Национальном мемориальном военном кладбище, которое будет располагаться в Быковне, планируют построить крематорий. Также планируется улучшить транспортное сообщение с этим микрорайоном.

Об этом во время обсуждения отвода земли под военное кладбище заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщают " Коментарі ".

«Проговаривается создание крематория. Законом это предусмотрено. И колумбария, административных зданий - это полноценный объект»,— рассказал заместитель городского головы Киева.

Кроме того, рассматривается несколько вариантов улучшения транспортного сообщения с Быковней. В частности, в столице планируют продлить «зеленую» линию метро и запустить новый автобусный маршрут со станции метро «Лесная».

Ранее мы писали , что Киевсовет отвел землю для создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Напомним, что против предложения Кабинета Министров обустроить мемориальное кладбище на Лысой горе выступила общественность и экологи.

Вместо этого кладбище решили построить в Быковне , недалеко от Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Там планируется разместить мемориальный комплекс с ритуальным помещением, сооружением почетных захоронений и музеем.

Фото: Аимаина хикари