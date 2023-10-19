На Лютеранской обустроили укрытие с местами для сна

В Киеве на улице Лютеранской, 3 в Печерском районе города обустроили укрытие, в котором одновременно могут находиться до 200 человек.

Об этом сообщил заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко.

Сообщается, что все ремонтные работы проводились с соблюдением государственных строительных норм, обновлены коммуникации, установлены современные системы противопожарной безопасности и вентиляции.

В укрытии есть удобства для сидения и сна, что очень удобно во время ночных тревог.