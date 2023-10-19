Николаевское конструкторское бюро разработало проект плавучего дома: визуализации

Проект плавучего дома, который можно использовать в туристической отрасли, разработало конструкторское бюро "Си-Джоб Николаев".

Об этом пишет "Николаев – город кораблей".

"Мобильные домики на воде, которые можно быстро перемещать по Южному Бугу, Днепру и другим рекам в сезон или для проведения фестивалей, могут быть дополнительным фактором, который облегчит решение задач туристического бизнеса или просто даст новые возможности частного отдыха", — говорится в сообщении.

Хаусбот от "Си-Джоб Николаев" представляет двухуровневую стальную конструкцию на плавучей платформе. Проект предусматривает швартовое, буксировочное и спасательное оборудование, системы для подключения к береговой инфраструктуре, отопление и подачу воды. Энергообеспечение обеспечивается солнечными панелями, ветрогенератором и дизельгенератором.

Фото: Си-Джоб Николаев