Группа The Hardkiss выпустила клип, посвященный энергетикам

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Валерия Гуржий
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Режиссер Митя Бородин, оператор Руслан Богдан и группа The Hardkiss представили видео "00:00". Это посвящение украинским героям — энергетикам, тем, кто держит наш свет.

«Идея снять эту историю пришла минувшей зимой, когда украинцы сидели без света. Многие снимают кино о военных. Нам захотелось рассказать о еще одних героях нашего времени — энергетике. Снимали в феврале в Посаде-Покровском. Снимали реальных людей – работников местного «ХерсонОблЭнерго». Из тех, кого вы можете увидеть в видео: шести человек уже нет в живых, они погибли на работе. Наша история об одиночестве. Об отваге и смелости. Об энергетике во время войны», — рассказывают режиссер Митя Бородин и оператор-постановщик Руслан Богдан.

В главных ролях снялись актеры: Александр Кобзарь, Ксения Баша, Вероника Ольшана.

«00:00» — песня из альбома «Железная ласточка», которая до сих пор не была экранизирована.

Опубликовано: 20 октября 2023
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