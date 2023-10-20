Группа The Hardkiss выпустила клип, посвященный энергетикам

Режиссер Митя Бородин, оператор Руслан Богдан и группа The Hardkiss представили видео "00:00". Это посвящение украинским героям — энергетикам, тем, кто держит наш свет.

«Идея снять эту историю пришла минувшей зимой, когда украинцы сидели без света. Многие снимают кино о военных. Нам захотелось рассказать о еще одних героях нашего времени — энергетике. Снимали в феврале в Посаде-Покровском. Снимали реальных людей – работников местного «ХерсонОблЭнерго». Из тех, кого вы можете увидеть в видео: шести человек уже нет в живых, они погибли на работе. Наша история об одиночестве. Об отваге и смелости. Об энергетике во время войны», — рассказывают режиссер Митя Бородин и оператор-постановщик Руслан Богдан.

В главных ролях снялись актеры: Александр Кобзарь, Ксения Баша, Вероника Ольшана.

«00:00» — песня из альбома «Железная ласточка», которая до сих пор не была экранизирована.