Смотрите, как реставрировали старый домик в Поморянах Львовской области

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Наталия Габрух
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Проект «Спадщина.UA» , занимающийся восстановлением старых зданий, закончил работу над домиком в Поморянах. Его делали под владельцев. Ими стали молодые супруги Ромка и Христя, которые сейчас имеют младенца.

«Ромко сейчас служит, а Христя только что родила Ясю, поэтому хозяева ее видели разве что два раза — как приехали на осмотр и выбрали с первого взгляда, и как приехали вчера на приемку», — сообщают в проекте.

Это каменный домик, расположенный в конце поселка на холме, а напротив — поле, река и лес.

Как известно, проект «Спадщина.UA» занимается восстановлением и реставрацией заброшенных памятников украинской культуры, а также заброшенных промышленных, общественных и жилых зданий. При реновации обновляют фасад и стены, ремонтируют окна, двери, пол и печи. Восстановленные дома можно купить.

Сегодня проект возвращает к жизни поселок Поморяны на тысячу жителей на границе Львовской и Тернопольской областей. Также в Поморянах есть домик проекта, где можно отдохнуть в течение нескольких дней.

Ранее мы писали , что Balbek Bureau запускают проект по восстановлению украинских сел.

Фото: «Спадщина.UA».

Опубликовано: 23 октября 2023
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