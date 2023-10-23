Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье

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Наталия Габрух
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Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье, которое военнослужащие тестировали в течение этого года. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Военнослужащие тестировали комплекты в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям», — говорится в сообщении Минобороны.

Женщины, участвовавшие в тестировании, положительно оценили следующие характеристики белья:

  • качественные материалы (в составе хлопок и эластан), хорошо «вентилируемые» и отводящие влагу;
  • удобный крой, не ограничивающий движений и подходящий для использования даже в полной экипировке;
  • размерная сетка включает широкий спектр размеров – от XS до XL;
  • универсальная, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.

Комплекты женского белья производятся в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.

В Минобороны напомнили, что численность женщин военнослужащих в ВСУ увеличилась на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в войске выросло на 12 тысяч человек — сейчас службу проходят почти 43 тысячи военнослужащих.

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Фото: Министерство обороны Украины.

Опубликовано: 23 октября 2023
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