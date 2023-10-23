Открылась выставка артобъектов, изготовленных из обломков техники и оружия: где смотреть

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Валерия Гуржий
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20 октября в Киеве открыли выставку артобъектов, созданных украинскими художниками из обломков оружия и техники.

Обломки собирали волонтеры в городах, подвергшихся массированным обстрелам российской армии.

Организаторы утверждают, что цель проекта War Artists Union – напомнить, что искусство может превращать орудия убийства в символы возрождения.

На выставке представлено более 20 артобъектов. Среди них — украшения из латунных гильз из-под Изюма, стол из обломков вертолета Аллигатор, скульптура Мадонны из обломков ракеты Х-31, упавшая в Киеве в мае 2022 года.

Экспозиция будет работать на постоянной основе. Вход свободный. Посетить выставку можно со среды по воскресенье с 15.00 до 19.00 в экспо-пространстве БЦ City Zen Park возле станции метро "Васильковская".

Фото: War Artists Union

Опубликовано: 23 октября 2023
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