На Позняках открылось новое заведение AYO Pizza Burger Kebab

На Позняках начало работу заведение AYO Pizza Burger Kebab. Это третье и крупнейшее заведение сети, которое открыли возле ТРЦ «Алладин». Об этом пишет The Village Украина.

В заведении придерживаются концепта быстрых блюд, которые дополнили десертным меню, а со временем планируют добавить суши.

Заведение открыли Владимир Аганесян, управляющий сетью Shashlikyan, и Айк Бадалян, много лет работающий шеф-поваром ресторанов «Караван», «Смородина» и «Тандыр».

Цены: английский завтрак – 145 грн, скрамбл с лососем – 210 грн, пицца с каштанами – 240 грн, шаурма AYO – 170 грн, ролл с креветками – 185 грн, биф бургер – 199 грн, пицца Цезарь – 285 грн, сырный суп – 100 грн, круассан Терияки – 125 грн, чизкейк манго-маракуйя – 160 грн.

Адрес: ул. Михаила Гришко, 8В

Режим работы: ежедневно с 10:30 до 22:00