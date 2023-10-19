Стало известно, когда заработает смотровая площадка на щите Родине-матери

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Валерия Гуржий
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Смотровая площадка на щите монумента «Батькивщина-мать» заработает с 21 октября.

Об этом рассказал директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в эфире "Радио Культура".

По его словам, музей планируют открыть 20 октября, а на следующий день заработает смотровая площадка на щите монумента. Ежедневно будет производиться не более 10 подъемов.

Ранее мы писали, что 19 октября территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне станет доступной для посещения.

Фото: Ян Доброносов

Опубликовано: 19 октября 2023
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