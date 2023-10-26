Кофе, сэндвичи и салаты: возле Лыбидской площади заработала кофейня Brewsell

Возле Лыбидской площади начала работу кофейня сети Brewsell.

Заведение предлагает кофейную классику, фильтр-кофе, чай масала, напитки из матча, молочные коктейли. В Brewsell можно заказать кофе на растительном и безлактозном молоке. В меню кафе есть сэндвичи, сырники, салаты, боулы и десерты.

В заведении на Лыбидской также находится офис команды.

Это двенадцатое заведение сети Brewsell. Ранее в столице запустили кафе на территории Unit.City, в ТРЦ Respublika Park, Виноградаре, Русановке, Лукьяновке и других столичных локациях.

Цены: эспрессо — 39 грн, фильтр-кофе — 49 грн, флэт-вайт — 59 грн, латте — 59 грн, капуоранж — 89 грн, матча-латте — 69 грн, пряно-тыквенный латте — 74 грн

Адрес: ул. Казимира Малевича, 86Н

Режим работы: ежедневно с 08.00 до 21.00

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Ранее мы писали, что на Позняках открылось новое заведение AYO Pizza Burger Kebab.

Фото: Brewsell