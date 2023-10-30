Смотрите, как проект «Спадщина.ua» отреставрировал старый домик на Львовщине

Благотворительный фонд «Спадщина.ua», занимающийся восстановлением старых зданий, показал восстановленный домик на Бибреччине.

Домик стал частью маленького подпроекта «Селиське гроно» в продолжение «Мальованих Поморян». Восстановили ее для супругов Наталии и Юрка.

«Мечтаем о ревитализации украинской исторической деревни как сохранения нашей идентичности. Каждый восстановленный исторический домик, в который приходит новая жизнь, — маленький шаг на этом пути», — сообщают в «Спадщина.ua».

Домик маленький, полу кирпичный, полу глиновальк, внутри — каменный овин.

Известно, что проект «Спадщина.ua» был создан в 2018 г. во Львове и занимается восстановлением и реставрацией заброшенных памятников украинской культуры, а также заброшенных промышленных, общественных и жилых зданий.

При ремонте «Спадщина.ua» обновляют фасад и стены домиков, ремонтируют окна, двери, пол и печи. С начала деятельности на счету инициативы десятки отреставрированных домов, средний возраст которых больше 100 лет. Восстановленные дома можно купить.

Ранее мы писали , что «Спадщина.ua» реставрировали старый домик в Поморянах Львовской области.

Фото: «Спадщина.ua».