В Софии Киевской показали состояние кровли и куполов собора

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Валерия Гуржий
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Неудовлетворительное состояние крыши, конструктивов и куполов собора стало не просто проблемой для музея, но и угрозой для сохранения целостности уникального памятника, входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщили в Национальном заповеднике "София Киевская".

Отмечается, что по результатам исследований техническое состояние конструктивной системы куполов и особенно центрального купола оценивается как непригодное к нормальной эксплуатации. Конструкции и обшивка крестов, их соединение с подкрестным яблоком к макушке и фальцевые соединения находятся в остро аварийном состоянии, что может в любое время привести к разрушению как части куполов так и маковок, и крестов.

Предусмотрен комплекс мер по предупреждению возникновения подобных аварийных ситуаций, замене части конструктивных систем куполов, позолоты покрытия крестов и куполов и реставрации кровли Софийского собора.

Проектная документация «Реставрация кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора» прошла экспертизу и получила положительный экспертный отчет, согласование Министерства культуры и информационной политики Украины.

На сегодняшний день за счет меценатских средств изготовлено 6 крестов и запланировано заключение соглашения на изготовление центрального креста также за счет меценатов.

Ранее мы писали , что в столице собираются отреставрировать Софийский собор. На работы планируют потратить 79,4 млн. гривен.

Эта информация вызвала критику у части граждан по поводу целесообразности выделения большой суммы средств во время войны.

Фото: Национальный заповедник "София Киевская"

Опубликовано: 02 ноября 2023
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