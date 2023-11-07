Мастерские киевских художников "БЖ-Арт" остались без света и тепла

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Валерия Гуржий
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80 мастерских художников сообщества "БЖ-Арт" на улице Лукьяновская 69/71 остались без света и тепла.

Об этом сообщил художник Матвей Вайсберг.

По его словам, художественное сообщество от питания отключило руководство НАОМА.

"Несколько художников, среди которых есть всемирно известные фигуры, преподаватели различных художественных вузов, в том числе, НАОМА, остались без возможности нормально существовать и работать в своих мастерских", - написал он.

Также в мастерских хранятся сотни художественных произведений, которые некуда перевезти от холода и связанного с этим разрушения.

Ранее мы писали, что в Киеве могут отключить от электроэнергии мастерские киевских художников «БЖ-Арт». Решение приняло руководство Национальной академии изобразительного искусства и зодчества (НАОМА).

Фото: "БЖ-Арт"

Опубликовано: 07 ноября 2023
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