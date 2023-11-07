Украинский бренд одежды Bibliothèque Nationale открыл пространство на Лукьяновке: как оно выглядит

Столичный бренд женской одежды Bibliothèque Nationale открыл пространство на Сечевых Стрельцов, 68.

Об этом пишет издание DTF Magazine.

В первом зале пространства обустроили магазин. Во второй расположен еще и офис.

Интерьер магазина команда и друзья Bibliothèque Nationale создали самостоятельно, время от времени обращаясь к мастерам.

Для интерьера использовали винтажную мебель и предметы декора. Их привезли из-за границы и разыскали в Украине. Фишками магазина являются шелковая штора для подсвечиваемой изнутри примерочной и ступеньки-кассовая стойка.

Пространство работает каждый день с 10:00 до 20:00.

Ранее магазин Bibliothèque Nationale находился в здании фондовой биржи на переулке Рыльского.

Bibliothèque Nationale — киевский бренд женской одежды, которую в 2019 году основала дизайнер Ника Малыхина. В своих вещах марка иллюстрирует безмятежность, юность и романтический поиск красоты.

Ранее мы писали, что возле «Золотых Ворот» открыли шоурум Trip:Tych с нишевой парфюмерией и украшениями.

Фото: Bibliothèque Nationale, DTF Magazine