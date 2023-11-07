Украинский бренд одежды Bibliothèque Nationale открыл пространство на Лукьяновке: как оно выглядит

Столичный бренд женской одежды Bibliothèque Nationale открыл пространство на Сечевых Стрельцов, 68.
Об этом пишет издание DTF Magazine.
В первом зале пространства обустроили магазин. Во второй расположен еще и офис.
Интерьер магазина команда и друзья Bibliothèque Nationale создали самостоятельно, время от времени обращаясь к мастерам.
Для интерьера использовали винтажную мебель и предметы декора. Их привезли из-за границы и разыскали в Украине. Фишками магазина являются шелковая штора для подсвечиваемой изнутри примерочной и ступеньки-кассовая стойка.
Пространство работает каждый день с 10:00 до 20:00.
Ранее магазин Bibliothèque Nationale находился в здании фондовой биржи на переулке Рыльского.
Bibliothèque Nationale — киевский бренд женской одежды, которую в 2019 году основала дизайнер Ника Малыхина. В своих вещах марка иллюстрирует безмятежность, юность и романтический поиск красоты.
Ранее мы писали, что возле «Золотых Ворот» открыли шоурум Trip:Tych с нишевой парфюмерией и украшениями.
Фото: Bibliothèque Nationale, DTF Magazine