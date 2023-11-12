На Троещине и Чоколовке: 7 театров Киева, о которых вы не знали

Театры в Киеве можно посетить не только в центре города, но и в спальных микрорайонах, таких как ДВРЗ и Троещина. Также в городе действуют камерные театры, которые менее популярны, чем театр Франко, или Киевская опера, однако которые также достойны внимания.

Рассказываем о семи театрах в разных районах Киева, куда можно пойти при желании наполниться искусством.

Троещина, Деснянский район

В сентябре 2023 года в Троещине открылся первый профессиональный театр. Его основал центр искусств "Новый украинский театр", в который также входят "Театр на Михайловской" и детский театр "Сонечко".

Пространство театра на Троещине камерное – всего до 40 мест. Здесь ставят комедии и драмы для взрослых и дневные представления для детей.



Адрес: ул. Градинская, 5

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Чоколовка, Соломенский район

Киевский камерный театр "Дивний замок" на Ереванской после ребрендинга в 2021 году стал "Театром на Соломенке". В репертуаре представления по произведениям Ивана Франко, Николая Кулиша, Василия Стуса и Уильяма Шекспира. Также здесь воплощают ряд интересных проектов, как чтение стихов в темноте под музыкальное сопровождение и ставят современные детские представления.

Адрес: ул. Ереванская, 11

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Шулявка, Соломенский район

Англоязычный театр в Киеве ProEnglish Theatre видит свою миссию по созданию театральных событий для мультикультурного общества в Украине и развитию креативного англоязычного пространства.

Все началось в 2014 году с основания англоязычной театральной студии под руководством Алекса Боровенского. А уже в 2018 году был поставлен первый спектакль ProEnglish Theatre.

В афише театра такие истории как The book of sirens о маленькой девочке Лизель, которая научилась читать в бомбоубежище во время Второй мировой войны и спектакль Blooming о жизненном пути до и после насилия, музыку к которой написала Алина Паш.

Сам театр расположен в подвальном помещении и может использоваться как убежище при воздушной тревоге.

Адрес: ул. Семьи Бродских, 3

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Подол

Несмотря на то, что "Театр Драматургов" расположен в центральной части города недалеко от Почтовой площади, он еще не пользуется такой популярностью, как другие подольские театры.

Независимый авторский театр основан в 2020 году группой драматургов, которые главной ценностью называют тексты без "театральных шаблонов".

В спектакле "Сделай мне тишину", например, поднимаются темы оккупации, беженства, разлуки. В процессе создания постановки команда даже обращалась за консультациями психотерапевтов, ведь спектакль ставит целью проработать травматические опыты и "высвободить приобретенные страхи, тревоги и переживания".

Адрес: ул. Петра Сагайдачного, 25 Г

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Шулявка, Соломенский район

Единственный в Украине государственный академический цыганский театр имеет длительную историю и работает с 1994 года. Однако все эти годы он остается уютным камерным театром на чуть более 40 мест.

Программа выступлений достаточно широкая: вечера романсов при свечах, фантасмагории, музыкальные комедии, фольклорные и драматические представления.

Адрес: просп. Победы, 38

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ДВРЗ, Днепровский район

В спальном микрорайоне ДВСР есть здание Центра Культуры и Искусств 50-х годов. Здесь базируется театр украинской традиции "Дзеркало", а также иногда ставят представления другие театральные группы, например "Дикий театр".

В театре на ДВРЗ можно посмотреть комедию "В Киеве, на Подоле", спектакль "Мой бедный Фюрер", а также спектакли для детей.

Адрес: ул. Алматинская, 109

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Село Петропавловская Борщаговка

Арт-пространство "Кінь у пальті" расположено в Петропавловской Борщаговке. Здесь регулярно ставят представления художественные руководители таких киевских театров как "Театр на Соломенке", "Театр на Михайловской", "Театр Колесо".

В арт-кафе можно посмотреть представления для детей и взрослых, а также посетить актерскую студию.