Украина заняла второе место в мировом рейтинге благотворительности

Украина стала второй страной в мировом рейтинге благотворительности. Шестой год подряд щедрым становится Индонезия.

Об этом пишет Forbs.

По данным CAF, Украина набрала 13 очков с 2022 года и сравнивают ее с «настоящим альпинистом». В прошлом году Украина заняла в рейтинге 10 место.

Отмечается, что среди взрослых украинцев 78% помогают незнакомцам, 70% доначат и 37% волонтерят.

Баллы в рейтинге рассчитываются на основе среднего значения ответов каждой страны. Самый высокий балл (из 100) свидетельствует о том, что большинство населения занимается благотворительностью.

В то же время глобальный мировой индекс благотворительности составляет 39, что лишь на один пункт ниже максимального показателя, зафиксированного в 2021 году.

Результаты показывают, что наблюдавшийся во время пандемии рост глобальных пожертвований в целом сохранился.

Согласно исследованию, 72% населения мира поддерживали других, что составляет 4,2 млрд. человек.

Самые щедрые страны мира:

Индонезия

Украина

Кения

Либерия

Соединенные Штаты

Мьянма

Кувейт

Канада

Нигерия

Новая Зеландия

В то же время россия не вошла в топ-100, заняв 102 место в рейтинге. Последней (142-е место) стала Польша.

Ранее мы писали, что за 9 месяцев 2023 года три крупнейших фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен.

Больше донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема. Почти четверть средств — чуть больше 3 млрд гривен — получил фонд «Вернись живым», еще около 1,5 млрд гривен (12%) поступило в фонд Сергея Притулы.

Фото: Unsplash\Joel Muniz