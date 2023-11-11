«Новая почта» открыла первое отделение-коворкинг в Будапеште

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Наталия Габрух
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В Будапеште открыли первое отделение компании «Новая почта». Об этом сообщает Forbes Украина.

Венгрия стала первой страной, в которой «Новая почта» запустила уникальный формат отделения-коворкинга.

«Это одновременно и коворкинг для украинского сообщества. Это место, где украинцы и украинские предприниматели могут встречаться, работать, обмениваться идеями, учить язык, посещать квалификационные курсы, тренинги и лекции», — сообщил Вячеслав Климов, совладелец «Новой почты».

Это уже десятая страна, в которой «Новая почта» открыла отделение. Клиенты смогут ежедневно получать и отправлять из него посылки весом до 100 кг.

Стоимость доставки посылок весом до 30 кг составляет 250-1200 грн, более тяжелых – 40 грн за каждый килограмм. Срок доставки из Украины в Венгрию – от 5 дней.

Также в Венгрии работает курьерская доставка. За доставку курьером нужно оплатить дополнительно 100 гривен для отправки до 30 килограммов.

Ранее мы писали, что «Новая почта» выпустила благотворительную линейку спортивной одежды к «Самому длинному в мире марафону».

Фото: «Новая почта», Forbes Украина.

Опубликовано: 11 ноября 2023
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