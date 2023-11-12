Дизайн украинской студии YOD Group в списке самых красивых ресторанов по версии «Премии Версаля»

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Наталия Габрух
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Секретариат «Премии Версаля» - the World Architecture and Design Award в UNESCO создал список самых красивых ресторанов мира. В список вошел ресторан Buddha-Bar в Нью-Йорке, интерьер которого разработала украинская студия Yod Group. Об этом студия Yod Group сообщила в соцсетях.

В список «Премии Версаля» вошли 108 заведений со всего мира. Заведения поделили три категории: по интерьерам, по экстерьерам и общую. Buddha-Bar оказался среди 36 проектов, отмеченных за лучший интерьер.

В 2022 году за этот же интерьер студия получила премию Prix Versailles по архитектуре и дизайну. Тогда проект был награжден как лучший интерьер ресторана в Северной Америке. Yod Group стала первой украинской студией, попавшей в число победителей конкурса.

Budha-Bar открыли в 2021 году на Манхэттене. Перед дизайнерами стояла задача переосмыслить известный бренд, ведь первое заведение сети начало работать еще в 1994-м в Париже.

Основной темой проекта стала реинкарнация. Особенность заведения – четырехметровая статуя Будды из стеклянных слябов.

Ранее мы писали, что 11 украинских проектов номинированы на главную архитектурную премию ЕС.

Фото: YOD Group.

Опубликовано: 12 ноября 2023
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