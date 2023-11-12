В Киевской области демонтировали панно, посвященное российским городам: фото

В Броварах продолжают демонтировать советские символы в рамках закона № 7253 «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Об этом сообщает Броварской городской совет.

Так, на главном здании «Укрпочты» демонтировали панно «Русским городам», которое находилось там несколько десятилетий подряд с советских времен. На панно изображены Санкт-Петербург, московский Кремль и другие города страны-агрессора.

Как отмечают в горсовете, коммунальщикам понадобилось пол часа для избавления от того, что осталось с советских времен.

Ранее мы писали, что в Дарницком районе демонтируют советский памятник и создадут мемориальную аллею славы.

Фото: Броварской городской совет.